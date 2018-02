Líder cigano vai castigar agressores de enfermeiros

REIS PINTO Hoje às 18:49 Facebook

Alberto Melo garante que a família que terça-feira agrediu e lançou o caos na Urgência do S. João será desonrada e que isso "é pior que levar um tiro".

Alberto Melo desempenha, há longos anos, o papel de mediador da comunidade cigana e afirma ter "vergonha" do que aconteceu na passada terça-feira no Hospital de S. João, no Porto, onde uma dezena de elementos de uma família de etnia cigana espancou um enfermeiro na triagem da Urgência, tentou atropelar o agente da PSP que lhe fez frente e causou mais cinco feridos.

"Condeno veementemente a atitude daquela família, que já está identificada. Foram xenófobos e fizeram coisas inqualificáveis. E vão ser castigados pela nossa comunidade. Vamos desonrá-los, o que para nós é pior que levar um tiro. Não mais serão convidados para casamentos ou batizados. Só não vou mais longe porque a justiça não me permite. O álcool [os incidentes ocorreram na madrugada do Dia de Carnaval] não pode servir de atenuante para aquele tipo de comportamento. Peço publicamente desculpa, em nome da comunidade cigana, a todos os ofendidos", afirmou, ao JN, Alberto Melo.

Gabinete e lugar no parque

Alberto Melo é o interlocutor privilegiado do Hospital de S. João quando surgem problemas, que vão do simples barulho até tentativas de ultrapassar o número permitido de visitas.

"Há meia dúzia de anos, a Administração até me convidou para ter um gabinete e exercer o cargo quase a tempo inteiro, mas não tinha disponibilidade para isso. Continuo a acorrer quando me chamam e, como contrapartida, facilitam-me o estacionamento no recinto hospitalar", afirmou.

O "líder" da comunidade cigana em Portugal, que estende a sua influência ao país vizinho, sublinha ser "uma pessoa respeitadora e, por isso, respeitada". "É isso que exijo dos meus. Respeito pelos outros. Na segunda-feira [amanhã] vou ao Hospital de S. João apresentar as minhas desculpas à Administração e a todos os funcionários", sublinhou Alberto Melo, incomodado com o sucedido, tanto mais que, salientou, "um enfermeiro agredido é meu amigo".