MP investiga contas do mandato de Elina Fraga à frente da Ordem dos Advogados

A Procuradoria-Geral da República confirmou, esta segunda-feira, que o Ministério Público abriu um inquérito para investigar as contas da Ordem dos Advogados relativas ao mandato em que Elina Fraga foi bastonária e ao anterior, em que o bastonário era António Marinho Pinto.

Elina Fraga foi eleita vice-presidente do PSD no 37.º congresso do partido, realizado no último fim de semana.

"Confirma-se a receção, em novembro, na Procuradoria-Geral da República, do relatório de auditoria realizado às contas e procedimentos da Ordem dos Advogados (nos triénios 2011/2013 e 2014/2016). Essa documentação foi remetida ao DIAP de Lisboa, onde deu origem a um inquérito que se encontra em investigação. Não tem arguidos constituídos", respondeu a PGR, depois de questionada pelo JN.