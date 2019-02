Mulher que tentou raptar bebé fica em preventiva

Óscar Queirós Hoje às 16:52 Facebook

A mulher suspeita de tentativa de sequestro de uma recém-nascida, no Hospital de S. João, no Porto, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

A decisão foi tomada pelo Tribunal de Instrução Criminal do Porto onde foi levada a mulher, de 48 anos, residente em Gaia, que está indiciada por tentativa de sequestro qualificado na forma tentada. De acordo com informações recolhidas pelo JN, a mulher optou pelo silêncio durante o interrogatório.

A suspeita passou dois dias nas celas da PSP, antes de ser apresentada para o primeiro interrogatório judicial.

No sábado, A mulher, uma secretária desempregada, entrou na maternidade do hospital envergando uma bata branca e pegou no bebé que entretanto devolveu, quando chegaram mais familiares da recém-nascida.

Ao que o JN apurou, a tentativa de rapto ocorreu pouco passava das 19 horas. A mulher terá conseguido entrar naquele serviço no quinto piso do hospital, graças à bata que envergava e da qual se terá apoderado já no interior da unidade de saúde, em circunstâncias que ainda não são claras.