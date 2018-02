Nenhum dos arguidos da Operação Lex fica preso

Leonor Paiva Watson Hoje às 01:47, atualizado às 02:00 Facebook

Os cinco detidos na Operação Lex ficam em liberdade, com aplicação de medidas de coação, decidiu, este sábado de madrugada, o Juiz Conselheiro Pires da Graça.

Todos eles foram sujeitos a Termo de Identidade e Residência e proibição de contactos. Um dos arguidos, um advogado que não foi identificado, terá de pagar uma caução de 25 mil euros.

Desta forma, o juiz não aceitou o pedido do Ministério Público, que propôs o pagamento de caução de 15 mil euros aos arguidos Jorge Barroso, advogado ligado a Luís Filipe Vieira, e Octávio Teixeira, oficial de justiça.

Perto das 2 horas deste sábado, Rita Figueira saiu do tribunal com o advogado, António Pinto Pereira, que se mostrou "muito satisfeito" com a decisão e salientou a "elevação do juiz".

Antes, saiu Paulo Graça, advogado de Otávio Correia, também satisfeito com a decisão, mas sem revelar qual o arguido advogado que terá de pagar a caução de 25 mil euros.

Os arguidos detidos na Operação Lex são os advogados Jorge Barroso, José Santos Martins e Bernardo Santos Martins, o oficial de Justiça Octávio Correia e Rita Figueira, ex-mulher do juiz Rui Rangel.

Os juízes desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante, também arguidos neste processo, serão ouvidos a partir de quinta-feira pelo Supremo Tribunal de Justiça.

"Neste inquérito investigam-se suspeitas de crimes de tráfico de influência, de corrupção/recebimento indevido de vantagem, de branqueamento e de fraude fiscal", lembra a Procuradoria-Geral da República em comunicado.