Operação internacional ataca transações ilegais na Dark Web

No total, foram detidos 61 suspeitos e apreendidos 295,5 quilos de drogas e mais de 6,2 milhões de euros. PJ abriu 13 novas investigações e fez cinco detenções.

A Polícia Judiciária (PJ) participou no mês passado numa operação internacional com a Europol e forças policiais de outros estados da União Europeia, dos Estados Unidos da América e do Canadá com o objetivo de identificar possíveis vendedores e compradores de produtos ilícitos através da Dark Web.

No decurso da operação, que decorreu em simultâneo nos vários países envolvidos, foram detidos 61 suspeitos bem como desativadas 50 contas de Dark Web que eram utilizadas em variadas atividades ilícitas. Também foram apreendidos cerca de 295,5 quilos de diversos tipos de drogas e mais de 6,2 milhões de euros, dos quais cerca de 4 milhões em cripto moedas, 2,2 milhões em dinheiro vivo e 35 mil euros em ouro.

Em Portugal, a PJ abriu 13 novas investigações que conduziram à detenção de cinco indivíduos pela presumível prática do crime de tráfico ilícito de estupefacientes, procedendo, também, à apreensão de drogas sintéticas, designadamente ecstasy e LSD.

"Forte sinal aos envolvidos" de que" podem ser facilmente detetados"

"As autoridades envolvidas acreditam que através desta operação foi transmitido um forte sinal a todos os indivíduos que se encontrem envolvidos na compra e venda de drogas, produtos contrafeitos, armas de fogo e outras mercadorias ilícitas através da Dark Web, demonstrando a essas pessoas que os seus negócios ilícitos podem ser facilmente detetados pelas autoridades policias", afirmou esta terça-feira a PJ através de comunicado.

A PJ explica ainda que a Dark Web é uma parte da internet que apenas é acessível através de software específico como é o caso do TOR (The Onion Router). Embora disponibilize um espaço de privacidade e liberdade, é também um ambiente fértil para o desenvolvimento de atividades ilícitas por parte de um grande número de criminosos das mais diversas partes do mundo. Nessa medida, a investigação das atividades ilícitas praticadas através da Dark Web tornou-se prioritária para a generalidade das polícias a nível mundial.

"As pessoas que eventualmente pretendam adquirir produtos ilícitos na Dark Web correm riscos elevados, podendo elas próprias, com grande probabilidade, tornar-se vítimas de diversas atividades ilícitas", alertam as autoridades.

"O que é que acontece a essas pessoas quando, no conforto das suas casas, dão uma ordem de compra no seu computador? Expõem dados pessoais sensíveis a terceiros desconhecidos, inclusive a criminosos; Expõem os seus dispositivos (computadores, tablets, telefones, etc.) ao mais diverso tipo de software malicioso; Podem receber em casa, depois de efetuarem o pagamento, produtos contrafeitos ou absolutamente nada, drogas que podem matar, armas defeituosas ou diversos tipos de serviço de cibercriminalidade que as vão prejudicar".