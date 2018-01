Luís Filipe Vieira entre os 12 arguidos da Operação Lex

Hoje às 13:46 Facebook

O presidente do Benfica Luís Filipe Vieira e o vice-presidente do clube Fernando Tavares são arguidos na Operação Lex que agora conta com 12 arguidos.

Em resposta à agência Lusa, a Procuradoria-Geral da República (PGR) "confirma a constituição como arguidos de Luís Filipe Vieira e de Fernando Tavares" na investigação que envolve também os juízes desembargadores Rui Rangel e a sua ex-mulher Fátima Galante.

A PGR adianta que "o inquérito tem, neste momento, 12 arguidos constituídos, entre os quais cinco detidos que serão, previsivelmente ao fim do dia, presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação".

A Operação Lex investiga suspeitas de corrupção/recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal.

A fase de inquirições judicial dos arguidos, para aplicação das medidas de coação, vai decorrer no Supremo Tribunal de Justiça.

A Polícia Judiciária deteve na terça-feira cinco pessoas, entre as quais dois advogados e um oficial de justiça, e constituiu mais seis arguidos entre os quais estão os dois magistrados.

Foram realizadas 33 buscas, das quais 20 domiciliárias, nomeadamente ao Sport Lisboa e Benfica, à casa do presidente do clube, Luís Filipe Vieira, às habitações dos dois juízes e a três escritórios de advogados.