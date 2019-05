Pirotecnias em brasa com operações da PSP

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:35 Facebook

David Costa, gestor da Pirotecnia Minhota, em Ponte de Lima, e um dos industriais detidos no âmbito da operação Fireworks II, questiona a interpretação que a PSP está a fazer da lei, exige a demissão do responsável pela ação policial e diz que a sua empresa está em risco, pois foi proibido de a gerir e os prejuízos acumulam-se.

As três associações do setor admitem que é necessário clarificar os critérios legais que levaram à investigação em curso. Em preparação, no Parlamento, estão várias alterações ao regime jurídico da atividade.