Cristina Tavares reintegrada na corticeira que a despediu

A corticeira Fernando Couto vai reintegrar na empresa a trabalhadora Cristina Tavares, alvo de alegado despedimento ilícito, indo ao encontro daquela que sempre foi a reivindicação da funcionária.

Foram ultimados esta quarta-feira de manhã os pormenores de um acordo com vista à reintegração da operária, que vai regressar à empresa já no dia 1 de julho no mesmo "conteúdo funcional", sabe o JN. A trabalhadora poderá ainda receber uma indemnização por danos morais. O acordo está a ser ratificado pela juiza no tribunal da Feira.

A trabalhadora rejeitou as propostas com vista a um acordo extrajudicial, que poderiam passar por uma compensação monetária, e manteve-se firme na intenção de regressar ao local de trabalho.

Caso não tivesse havido entendimento, começaria hoje o julgamento da corticeira por alegado despedimento ilícito de Cristina Tavares, depois de a trabalhadora ter tornado público o assédio moral de que foi alvo.

Denunciou assédio moral

A trabalhadora foi despedida, pela segunda vez, a 10 de janeiro, com a empresa de Paços de Brandão a alegar justa causa. A administração da Fernando Couto disse que a operária teve "comportamentos consubstanciadores da prática de um crime de difamação". "Procedemos ao despedimento (...) por ter ficado provado que a trabalhadora divulgou um conjunto de factos que bem sabia serem falsos e caluniosos", justificou.

Dias antes, Cristina tinha vindo a público denunciar práticas de assédio moral no trabalho, que afirma terem sido resultantes da sua reintegração, por ordem do Tribunal da Relação do Porto, após um primeiro despedimento, em janeiro de 2017.

A operária sublinhou que, depois de reintegrada, passou a carregar e descarregar sucessivamente a mesma palete com sacos de cortiça, como "castigo". Explicou, ainda, que foi proibida de aceder às instalações sanitárias usadas pelos restantes funcionários e viu ser-lhe atribuída "em exclusivo" uma casa de banho com tempo de uso controlado e sem privacidade.

Várias multas

Estas e outras denúncias estiveram na origem do segundo despedimento. Contudo, as queixas acabariam por ser validadas pelas várias inspeções da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT). Esta entidade levantou um auto à corticeira de 31 mil euros, confirmando o assédio moral. O Tribunal do Trabalho acabaria por confirmar a sua legitimidade, após recurso interposto pela corticeira.

Perante este desaire judicial, a Fernando Couto acabou por desistir do recurso de outra multa e estará, agora, mais perto de um acordo com a trabalhadora para evitar o julgamento marcado para hoje.

A Fernando Couto tem ainda pendentes mais autos de contraordenação da ACT e um processo crime intentado pelo sindicato pelo assédio moral a Cristina. Este processo está a seguir as diligências habituais, com audição prévia das partes.