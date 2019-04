Rui Pinto "está a ser bem tratado e não teme pela sua segurança", diz advogado

Paulo Lourenço Hoje às 17:52 Facebook

O advogado Francisco Teixeira da Mota afirmou esta segunda-feira que Rui Pinto não teme pela sua segurança e está a ser bem tratado na prisão, com cela isolada, visitas e recreio individuais.

O advogado do hacker gaiense falou na tarde desta segunda-feira durante o debate "A União Europeia e a Proteção dos Denunciantes", no gabinete do Parlamento Europeu, em Lisboa, num evento organizado por Ana Gomes. "Tenho confiança na justiça portuguesa, mas não sou ingénua e sei que há gente criminosa infiltrada", disse a eurodeputada.

Também falou William Bourdon, advogado francês de Rui Pinto, que confirmou que as autoridades francesas ficaram com cópias dos documentos que o hacker entregou.