YouTube fecha canal da Team Strada mas grupo cria um novo

O YouTube encerrou a conta oficial da Team Strada, um grupo de youtubers adolescentes agenciados por Hugo Strada, de 36 anos, depois de o Ministério Público ter aberto um inquérito à atuação inadequada do líder. Mas a equipa não quer sair da Internet.

Quem procura visitar o canal do grupo encontra um aviso do YouTube a dizer que a conta foi suspensa por "violar as regras da comunidade". Mas, entretanto, surgiu um novo canal em que a equipa, envolta em polémica por causa de comportamentos impróprios do seu gestor, diz estar "de volta" e promete "explicar a situação toda".

"Estamos a tratar de assuntos muito importantes da 'team' e neste momento não podemos fazer vídeo", anuncia uma das imagens publicadas na nova conta, que já é seguido por quase 40 mil, número que espera aumentar. Aliciando os fãs com um vídeo explicativo da situação, o grupo pede mais seguidores: "Quando atingirmos os 1ook [mil subscritores] de novo neste novo canal iremos lançar um vídeo a falar de tudo".

A página do Instagram do grupo permanece aberta.

O youtuber Hugo Strada, de 36 anos, que gere o projeto Team Strada, com jovens menores de idade, espoletou uma onda de indignação na sequência de uma série de comportamentos divulgados na televisão e nas redes sociais, que valeram várias denúncias à Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens (CNPDPCJ) e levaram depois à instauração de um inquérito por parte do Ministério Público, confirmada ao JN por fonte da PGR.

As queixas remetem para vídeos em que o youtuber protagoniza momentos em que apresenta uma conduta inapropriada. Em várias imagens, pode ver-se Hugo Strada a beijar um membro do grupo, de 16 anos, e noutras, aparece a agarrar fãs do sexo feminino, tocando-lhes nas pernas e no peito. Num vídeo, vê-se Hugo Strada a entrar numa casa de banho quando lá está uma jovem e a interagir com a colega.

Na quinta-feira, a VOST, uma plataforma de ativistas digitais, fez chegar à CNPDPCJ uma denúncia sobre o caso. O grupo de voluntários pediu à Comissão que iniciasse "uma investigação relativamente aos comportamentos, publicados em várias plataformas online" por Hugo Strada. "Os últimos vídeos que vieram a público mostram o mesmo a entrar numa casa de banho onde está uma menor", denuncia o grupo, que acrescenta existirem "outros conteúdos que suscitam algumas questões relativamente à segurança, e bem-estar dos menores envolvidos".

Vários youtubers conhecidos criticaram as sucessivas posturas de Hudo e ex-membros da Team Strada utilizaram mesmo as redes sociais para denunciar situações de assédio moral, havendo também relatos de alegadas situações de extorsão e burla.