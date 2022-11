Isaltino reage a buscas e "fabulação" com comunicado de 2018

JN Hoje às 12:04 Facebook

O presidente da Câmara de Oeiras confirmou a realização das buscas da PJ na autarquia e reenviou um comunicado de 2018 onde se demarca da aprovação do projeto alegadamente na mira das autoridades, frisando que já não é militante do PSD desde 2005.

Isaltino Morais diz que foi prestado "todo o apoio necessário ao bom andamento" das buscas realizadas pela PJ esta manhã na Câmara Municipal de Oeiras. O autarca reenviou às redações um comunicado de 6 de junho de 2018, onde se mostrava alheio à aprovação do projeto Porto Cruz ("Plano de Pormenor da Margem Direita e Foz do Rio Jamor") que já na altura teria motivado buscas judiciárias na Câmara.

No documento de há quatro anos, o autarca frisava que, tanto na aprovação dos termos de referência do projeto (11 de maio de 2004), como, depois, na sua aprovação (15 de abril de 2014) "não exercia funções no Município de Oeiras". A única deliberação, neste âmbito, tomada no seu consuldado foi a 13 de janeiro de 2010 e foi apenas relativa à "proposta remetida pela Silcoge de celebração de contrato de execução do Plano de Pormenor do empreendimento denominado Porto Cruz - Margem Direita da Foz do Rio Jamor"

Apoios ao PSD são "uma fabulação"

O autarca de Oeiras acrescenta que, desde então, "não há nenhuma decisão tomada pelos órgãos municipais relativamente a esta matéria". Mais: que já não é militante do PSD há 17 anos pelo que "eventuais relações" com apoios a candidatos do PSD só podem ser "uma fabulação". "Estamos em 2022, não sou militante do PSD desde 2005", frisou.