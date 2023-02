Já há dois arguidos pelo ataque à família de Sérgio Conceição

PSP identificou um terceiro suspeito que ameaçou e atirou pedra para carro da família de técnico do F. C. Porto.

Dois jovens adeptos do F.C. Porto, membros de uma das claques do clube, já foram formalmente constituídos arguidos por crimes de ameaças e dano qualificado, no caso do ataque à família de Sérgio Conceição, em setembro do ano passado. A PSP, à qual o Ministério Público (MP) confiou a investigação, também já identificou um terceiro suspeito, que só não foi ainda localizado por ter deixado a sua residência habitual.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, os dois adeptos arguidos são aqueles que a PSP conseguiu identificar logo após o incidente que marcou o final do jogo da Liga dos Campeões, entre o F.C. Porto e o Club Brugge, que a equipa belga venceu por 4-0.