João Rendeiro detido esta madrugada na África do Sul pela Polícia Judiciária

O ex-banqueiro foi detido esta madrugada pela Polícia Judiciária (PJ) na África do Sul. João Rendeiro havia garantido que só voltaria a Portugal com um indulto do Presidente da República mas a PJ seguiu-lhe os passos desde que, em 14 de setembro, saiu do Reino Unido para entrar na África do Sul no dia 18.

Luís Neves, diretor Nacional da PJ, referiu, na manhã deste sábado, em confer​​ência de imprensa, que todas as movimentações de Rendeiro, desde que entrou naquele país, foram seguidas pelas autoridades portuguesas.

"Detetamos diversas deslocações para países vizinhos", referiu Luís Neves, que destacou os "meios tecnológico que usou para encriptar as comunicações", que "custam uma exorbitância".

Sobre a escolha da África do Sul e eventuais apoios da comunidade portuguesa naquele país, o responsável máximo da PJ revelou ter sido detetada apenas uma relação de amizade com um português ali radicado.

Mas, no decurso da investigação, foi possível saber que João Rendeiro terá feito um investimento naquele país, com o qual julgava ter garantida a sua liberdade. Terá sido, por isso, que ficou muito surpreso quando foi detido, este sábado, às 7 horas [hora portuguesa]".

O antigo banqueiro obteve autorização de residência naquele país africano no dia 10 de novembro mas, de acordo com Luís Neves, nunca circulou tão à vontade como quis fazer crer.

"Andava sem disfarces, mas com muito cuidado. Não circulava livremente", referiu o diretor nacional da PJ .

Mulher não deu pistas

Sobre a hipotética ajuda de Maria João Rendeiro, mulher do ex-banqueira, na localização do marido, Luís Neves revelou que o paradeiro do fugitivo já era conhecido "desde há muito".

"Quando ela foi detida [dia 4 de novembro] e revelou que o marido estava na África do Sul, já nós o seguíamos. Ela não deu nenhuma pista", afirmou.

Sobre os contactos entre o casal ao longo destes meses de fuga, Luís Neves confirmou que existiram, pois "são normais entre um casal".

O antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro, condenado no final de setembro a três anos e seis meses de prisão efetiva num processo por burla qualificada, esteve em parte incerta até este sábado.

O colapso do BPP, banco vocacionado para a gestão de fortunas, aconteceu em 2010, já depois do caso BPN e antecedendo outros escândalos na banca portuguesa.

As autoridades portuguesas já tinham emitido dois mandados de detenção, europeu e internacional, para o antigo presidente do BPP, para que o ex-banqueiro cumpra a medida de coação de prisão preventiva.

Num artigo publicado no seu blogue Arma Crítica, João Rendeiro escreveu que não pretendia regressar a Portugal por se sentir injustiçado e que iria recorrer a instâncias internacionais.