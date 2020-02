Jogo Duplo: Prisão para cabecilhas de rede de viciação de resultados

Inês Banha Hoje às 15:32 Facebook

O Tribunal Central Criminal de Lisboa condenou, esta sexta-feira, a penas de prisão entre os cinco anos e meio e os seis anos e nove meses os três cabecilhas de uma rede de viciação de resultados de jogos da II liga de futebol, na época 2015/2016.

O coletivo de juízes deu como provado que Gustavo Oliveira, empresário, Carlos Silva "Aranha, elemento da claque portista "Super Dragões", e Rui Dolores, ex-futebolista, constituíam a cúpula de uma organização criminosa em Portugal, contactando com investidores malaios, que traziam o dinheiro para Portugal, com vista à obtenção de lucros com apostas fraudulentas e manipulação de resultados.