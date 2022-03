Jovem em estado grave depois de ser agredido com paralelo

Hoje às 11:10 Facebook

Um jovem de 21 anos sofreu ferimentos muito graves depois de ter sido atingido com um paralelo na cabeça, à porta de uma discoteca em Vale de S. Cosme, em Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, a quezília entre o grupo de rapazes terá começado no interior do estabelecimento de diversão noturna, mas foi na via pública que as agressões aconteceram. O incidente ocorreu por voltas das cinco da manhã.

A vítima, um jovem de 21 anos, sofreu ferimentos muito graves. Foi socorrida pelos Bombeiros Famalicenses e pela VMER de Famalicão e depois transportado para o hospital de Braga.

A GNR esteve no local com várias patrulhas mas é a PJ de Braga que está a investigar o caso.