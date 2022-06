Jovem esfaqueado em ajuste de contas na Póvoa de Varzim

Um jovem de 21 anos foi agredido com duas facadas na barriga, este sábado de madrugado, no Parque da Cidade da Póvoa de Varzim.

Ao que o JN conseguiu apurar, o alegado agressor, entretanto detido pela Polícia Judiciária (PJ), será familiar do jovem de 28 anos que, há dois meses, foi atropelado mortalmente pela vítima em frente à estação de metro da Póvoa de Varzim.

O caso aconteceu cerca das 0:30, no final do concerto dos D.A.M.A. No recinto, que desde quinta-feira e até domingo recebe a festa d'Os Dias no Parque, estavam milhares de pessoas. No meio da confusão, um jovem com cerca de 20 anos esfaqueia o outro de 21. Pelo meio, diz quem lá estava, o agressor só gritava: "Assassino". "O rapaz nem teve reação", contou, ao JN, uma testemunha, que preferiu não se identificar.

O jovem agredido foi transportado pelos Bombeiros da Póvoa ao hospital em estado grave. Foi operado e encontra-se já fora de perigo.

Com o parque fortemente policiado, o agressor acabou detido meia hora mais tarde pela PJ.