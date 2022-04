Rapaz de 28 anos morre atropelado em frente à estação de metro da Póvoa

Um jovem de 28 anos morreu, na noite desta sexta-feira, depois de ser atropelado numa passadeira em frente à estação de metro da Póvoa de Varzim.

O alerta foi dado cerca das 22.30 horas desta sexta-feira. Segundo apurou o JN, no embate, o rapaz foi projetado a 30 metros e o carro só parou a 100 metros do acidente.

Os Bombeiros da Póvoa e a PSP ocorreram ao local, onde há um grande aparato. O trânsito da Estrada Nacional 13, em frente à estação de metro, foi cortado nos dois sentidos.

O condutor do veículo está no local num carro da polícia e as autoridades aguardam a chegada da Polícia Judiciária para fazer perícias.