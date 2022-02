Jovem esfaqueado no peito em Loures

Agressão aconteceu esta quarta-feira. Vítima não corre risco de vida.

Um homem com cerca de 20 anos foi esfaqueado no peito, esta quarta-feira, em Loures, adiantou, ao JN, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. A vítima foi transferida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em estado considerado grave, mas estará já livre de perigo.

O incidente aconteceu pelas 13.10 horas na Rua 4 de Outubro, junto à EDP. Segundo a PSP, o jovem terá sido atacado por um trio, que fugiu de carro do local. Pelas 15 horas desta quarta-feira, permaneciam a monte.

O socorro foi prestado pelos Bombeiros Voluntários de Loures, que confirmaram, ao JN, a ocorrência de uma agressão por uma arma branca entre duas pessoas. A PSP foi igualmente chamada ao local.

As causas da altercação são ainda desconhecidas.