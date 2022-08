Jovem morto à facada em garagem no Seixal

Um jovem de 19 anos foi morto à facada no Seixal. O homicídio ocorreu ao final da tarde de segunda-feira numa garagem em Torre da Marinha, no ​​​​​​​concelho do Seixal.

A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o caso e tenta chegar ao autor ou autores do homicídio. Os contornos do crime são por agora desconhecidos, sendo certo que não ocorreram em contexto familiar. Não são conhecidas detenções até ao início da tarde desta quarta-feira.

Os inspetores da PJ já se deslocaram ao local do crime, uma garagem na Rua Florbela Espanca e recolheram indícios que podem permitir chegar à identificação de possíveis suspeitos.