Jovem morto à facada no Montijo 

Um jovem com 21 anos morreu esfaqueado, este sábado de madrugada, na via pública, no Montijo. A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o crime. Não são conhecidas detenções.

Francisco Carvalho tinha 21 anos

O homicídio ocorreu perto das 3 horas da madrugada deste sábado junto às piscinas públicas do Montijo. Os bombeiros foram acionados para o local e encontraram a vítima bastante alterada com dois golpes de faca na zona do tórax.

Foram realizadas manobras de reanimação no local, mas o óbito havia de ser declarado pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Barreiro.

A vítima residia perto do local do crime e chama-se Francisco Carvalho. Os contornos do crime estão a ser apurados pela PJ.