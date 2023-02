Jovens espancam imigrante com pontapés e murros para o roubar

Um imigrante foi agredido à paulada, com pontapés e com murros por um grupo de jovens, em Olhão. Um dos agressores tentou incendiar o cabelo da vítima.

As agressões foram filmadas e divulgadas nas redes sociais. A PSP já abriu um inquérito para apurar a identidade dos suspeitos e a data do crime.

Nas imagens é possível ver o homem a ser agredido com paus e pontapeado até cair no chão. O objetivo seria roubar dinheiro que pudesse ter na mochila que transportava.

A vítima, que aparenta ser de um país indostânico, implora, em inglês, para não ser agredida e garante que não tem dinheiro. Mas, nem assim, os jovens cessam as agressões. O imigrante continua a ser agredido mesmo estando no chão e sem hipótese de fuga ou de defesa.

Os jovens conseguem retirar-lhe a mochila e atiram-na de volta, dizendo que "já não tem mais", referindo-se aos bens que lhe roubaram.

Num dos vídeos é possível ver um jovem, com um isqueiro, a tentar atear fogo ao cabelo do homem, mas é travado por um elemento do mesmo grupo. Outro, que está a filmar, diz: "Guedes, já chega", dirigindo-se a um dos agressores.

Segundo o JN apurou, à PSP não chegou qualquer queixa.

As agressões ocorreram de noite, no centro da cidade de Olhão, junto a portas e janelas de residências. Mas a PSP garante que não foi contactada e que, assim que teve conhecimento da existência dos vídeos, abriu um inquérito.