Jovens furtaram cofre com 47 mil euros de minimercado em Oliveira de Frades

Três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 17 e os 19 anos, foram identificados pela GNR por furtos numa habitação e num minimercado, que funcionava no mesmo edifício, no concelho de Oliveira de Frades. O grupo levou um cofre com mais de 47 mil euros em dinheiro.

O furto ocorreu na passada terça-feira, dia 24 de maio. Os suspeitos foram apanhados um dia depois na sequência da investigação levada a cabo pela Guarda Nacional Republicana. "Foi fácil chegar a eles", declarou fonte da força policial, escusando-se a avançar mais detalhes.

"No decorrer de diligências de investigação de furtos em interior de residência e em estabelecimento comercial, os militares da guarda efetuaram uma busca domiciliária, que culminou na identificação dos suspeitos e na recuperação de 47.180 euros em numerário, um cofre, tabaco e diversos artigos", salienta em comunicado a GNR.

Na operação que levou à identificação dos quatro jovens participaram militares do posto de Oliveira de Frades, com o apoio do Núcleo de Apoio Técnico de Viseu da GNR.

O caso foi comunicado pela força policial ao Tribunal Judicial de Oliveira de Frades.