Judiciária trava assaltantes do Jardim do Morro

São suspeitos de inúmeros assaltos na zona do Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia, onde abordavam essencialmente turistas. Mas a série de crimes chegou ao fim com a Polícia Judiciária (PJ) a prender dois elementos do grupo. Um deles estava sob alçada de apertadas medidas de coação por causa de outros roubos e que nunca cumpria. Faltam apanhar dois cúmplices.

O último assalto imputado ao gangue foi cometido na madrugada de 13 de julho no local de sempre.

A vítima andava de mochila de marca e um vistoso relógio de marca Omega, atraindo a atenção dos criminosos. Ameaçaram-na com uma arma de fogo obrigado a entregar-lhe um total de 6 mil euros em bens. Além do relógio, a vítima tinha dois telemóveis topo de gama, anéis e dinheiro. A vítima só foi libertada depois de ter sido despojada de todos os bens.

Desde então, a investigação da PJ conseguiu identificar e localizar dois dos quatro suspeitos. Um deles, de nacionalidade brasileira, estava com apresentações bi-semanais como medida de coação, no âmbito de um processo de roubo. Apresentou-se apenas uma vez às autoridades e passou a mudar muitas vezes de residência, dificultando a sua localização. Apesar de ter morada oficial em Valongo, acabou por ser detido em Paços de Ferreira, depois de ter vivido em parques de campismo.

Após a detenção, foi notificado, num outro processo do SEF, para abandonar voluntariamente o país.

Os dois suspeitos, com 20 e 37 anos, foram levados para o primeiro interrogatório judicial. As medidas de coação ainda não são conhecidas.