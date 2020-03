Juiz Carlos Alexandre acompanha buscas a advogado da Gestifute

Alexandre Panda Hoje às 10:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O juiz Carlos Alexandre está a acompanhar as buscas da Autoridade Tributária que decorrem, esta quarta-feira, no escritório do advogado Carlos Osório de Castro, que representa a Gestifute.

O juiz do Tribunal Central de Investigação Criminal (TCIC) chegou cerca das 9.30 horas ao escritório do advogado Carlos Osório de Castro, situado na Avenida da Boavista, no Porto, para acompanhar as buscas da Autoridade Tributária (AT) e do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) que, esta quarta-feira, decorrem no âmbito da operação "Fora de Jogo", que visa crimes fiscais.

Carlos Osório de Castro é advogado da Gestifute, empresa do agente Jorge Mendes, e representa a empresa e o agente em quase todos os negócios de transferências de jogadores.

O advogado já tinha sido ouvido como testemunha, em Espanha, quando Cristiano Ronaldo foi julgado e condenado naquele país por fuga ao fisco.

Os inspetores estão no escritório de Carlos Osório de Castro para recolher documentos das transferências de futebolistas realizadas pela Gestifute.

Ao todo, são cerca de 50 as buscas que estão a decorrer em simultâneo, esta quarta-feira, em todo o país, em clubes e instalações das SAD´s de vários clubes de futebol e também em casa de dirigentes desportivos, confirmou o JN.

A operação "Fora de Jogo" visa a recolha de documentos no âmbito da investigação de crimes fiscais relacionados com transferências milionárias de jogadores com indícios de fuga ao fisco.