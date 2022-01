Justiça sul-africana já recebeu pedido de extradição de João Rendeiro

Rita Salcedas Hoje às 16:57 Facebook

O pedido formal de extradição de João Rendeiro, detido na África do Sul, foi esta quarta-feira recebido pelas autoridades sul-africanas.

O pedido de extradição, formulado no prazo estabelecido de 40 dias (que terminaria no dia 22 de janeiro), "foi instruído em português com toda a documentação relevante e legalmente exigida e acompanhado de tradução", confirmou a Procuradoria-Geral da República, em comunicado enviado à imprensa.

O documento diz respeito às três decisões condenatórias de que João Rendeiro foi alvo (uma transitada em julgado e duas ainda não transitadas), bem como a factos relativos ao inquérito instaurado em 2021, que tem como objeto crimes de branqueamento, descaminho, desobediência e falsificação de documento autêntico.

Contactada pelo JN, a advogada de João Rendeiro, June Stacey Marks, disse apenas que Portugal "enviou documentos" e que os mesmos ainda não foram verificados pela defesa, que ainda terá de os estudar e confirmar se estão de acordo com a lei, num processo que "pode demorar anos".

O ex-banqueiro do Banco Privado Português (BPP) encontra-se detido na prisão de Westville, província de KwaZulu-Natal, onde permanece há um mês. Regressa ao Tribunal de Verulam, em Durban, no dia 21 de janeiro, depois de a sessão da segunda-feira passada ter sido adiada e de ter sido marcada uma nova data para o início do processo, uma vez que o tribunal sul-africano ainda não estava na posse do documento traduzido.