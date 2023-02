Libertados os traficantes que estavam a queimar dinheiro e droga na Pasteleira Nova

Reis Pinto e Roberto Bessa Moreira Hoje às 10:30 Facebook

Os dois homens detidos pela PSP, na passada segunda-feira, por tráfico de droga no Bairro da Pasteleira Nova, foram libertados, estando obrigados a apresentações no posto policial da área de residência. Um deles foi surpreendido a queimar milhares de euros em dinheiro e droga para evitar a sua apreensão.

O traficante, com 25 anos, estava numa banca a vender droga e, quando se apercebeu da chegada dos polícias, fugiu pela Rua Vieira da Silva e procurou refúgio numa denominada "casa de recuo", onde guardava droga e dinheiro.

O morador no apartamento onde o material estava a ser destruído, e que também guardava duas máquinas para contar as notas e moedas recebidas no âmbito da venda da droga, também foi detido. É suspeito de ceder a própria habitação a redes criminosas para que fosse usada como "casa de recuo".

Quando os agentes chegaram à habitação ainda viram o traficante a regar parte da droga e do dinheiro com gasolina e atear-lhe fogo para se livrar das provas.

Mesmo assim, os polícias conseguiram apagar as chamas e apreender mais de 2100 doses de heroína, cocaína e haxixe e quase sete mil euros em dinheiro.

Os detidos foram ouvidos, ontem, terça-feira, em primeiro interrogatório judicial e foram libertados, estando apenas obrigados a apresentar-se na esquadra da área de residência.