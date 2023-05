Maddie McCann: Mais de 500 buscas infrutíferas em 16 anos

T.R.A. Hoje às 16:55 Facebook

Após 16 anos e 21 dias, a procura por Maddie McCann ainda prossegue. Já se realizaram mais de 500 buscas em vários locais, incluindo na Alemanha, envolvendo praticamente todas as autoridades nacionais, a Scotland Yard e até a polícia alemã. Sempre sem sucesso. Recorde alguns dos principais momentos da busca por Maddie.

3 de maio 2007

Soa o alerta. Desapareceu uma menina de três anos de um aldeamento na Praia da Luz. Nos dias seguintes, autoridades policiais e marítimas, bombeiros e muitos civis anónimos mobilizam-se e efetuam várias batidas nos terrenos em torno da aldeia. Cursos de água, poços e minas num raio de 15 quilómetros são vasculhados sem qualquer sucesso. A 11 de maio, as buscas terminam sem sucesso. Começa a ganhar peso a tese de crime. São lançados alertas internacionais.

14 de maio 2007

São efetuadas buscas à Casa Liliana, da mãe de Robert Murat, um inglês que dera nas vistas ao acompanhar de muito perto as buscas. Na vivenda, a cerca de 100 metros do aldeamento de onde desaparecera Maddie, nada é encontrado e o inglês deixa de ser suspeito.

Julho 2007

Chegam a Portugal os cães pisteiros para detetar eventuais odores de cadáver em locais indicados pelas autoridades: os apartamentos dos McCann e o carro. Os dois cães sinalizam a presença de odor a cadáver na viatura dos McCann, já alugada depois do desaparecimento, mas as perícias do Instituto de Medicina Legal não confirmam a presença de sangue ou qualquer outro vestígio suspeito.

Novembro 2007

A PJ volta a passar a pente fino a Igreja de Nossa Senhora da Luz, em Lagoa, e os terrenos circundantes, incluindo um cemitério.

Junho 2014

A polícia inglesa, em coordenação com a Polícia Judiciária, vem a Portugal realizar buscas e escavações de "tipo arqueológico". Após sobrevoarem a zona suspeita de helicóptero, a cerca de 800 metros do aldeamento, são realizadas diversas buscas. Estiveram no terreno cerca de 40 elementos da PJ, GNR e Scotland Yard com cães pisteiros, georradares e drones. Ao longo de oito dias foram inspecionados cerca de 60 mil metros quadrados de terreno, condutas de eletricidade e gás, esgotos e edifícios em ruínas. Nada foi encontrado.

Julho 2020

No início de julho, a PJ, a GNR e mergulhadores dos bombeiros fazem buscas a três poços de rega, desativados há mais de 20 anos. Os três locais ficam perto do estacionamento de uma praia muito procurada por estrangeiros em autocaravanas, tal como Christian Bruckner, um condenado por crimes sexuais, que as autoridades alemãs suspeitam possa ter sido responsável pela morte de Maddie. Na Alemanha, fazem-se buscas a um terreno alugado, entre 2013 e 2016, por Bruckner, perto de Hannover, na Alemanha. As escavações descobrem uma cave secreta, mas não há qualquer vestígio da presença de Maddie.

23 de maio 2023

A pedido da polícia alemã, a Polícia Judiciária inicia novas buscas na barragem do Arade, a cerca de 50 quilómetros da Praia da Luz. Os trabalhos, que envolvem maquinaria pesada, são acompanhados pela polícia inglesa. O local já fora alvo de uma busca privada, paga por um inspetor privado após indicação de uma vidente em 2008. Foi encontrado um saco com ossos que viriam a revelar-se de gato.