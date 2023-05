Mãe de Marlon Correia assinala dez anos da morte do filho: "Mais um ano sem respostas"

A mãe de Marlon Correia, o estudante assassinado em 2013 durante um assalto no recinto da Queima das Fitas do Porto, assinalou, esta quarta-feira, o 10.º aniversário da morte do filho com uma publicação nas redes sociais em que lamenta que se tenha passado "mais um ano sem respostas, sem justiça".

Lídia Barbosa recordou "aquela horrível madrugada" e de como o "peito" lhe pesa por ter passado "mais um ano sem respostas, sem justiça": "Dez anos depois, estás mais aqui que nunca e eu estou mais aí que sempre", escreveu a mãe de Marlon Correia, numa publicação emotiva em que refere que o filho segue vivo no coração.

"Fecho os meus olhos e sinto a tua proximidade, deitado na minha cama e vais perguntando como foi minha vida sem ti este tempo e vais contando a tua, sem mim, abraçados, com lágrimas rolando por nossos rostos e com as minhas mãos entrelaçadas no mesmo sentimento, eu digo o quanto eu te amo", referiu.

PUB

Crime sem culpados

Marlon, de 24 anos, estava na madrugada de 4 de maio de 2013 a trabalhar na venda de bilhetes para a Queima das Fitas do Porto quando, pelas 1.15 horas, um grupo de encapuçados armados invadiu o espaço e assaltou a tesouraria onde se encontrava. Um dos assaltantes disparou e atingiu mortalmente o estudante de Arcozelo, Gaia. Ao longo dos anos foram apontados vários suspeitos da autoria do crime. Porém, até hoje é desconhecida a identidade dos assaltantes.

FAP absolvida

Em fevereiro do ano passado, o Supremo Tribunal de Justiça absolveu a Federação Académica do Porto (FAP) do pagamento de uma indemnização de 150 mil euros aos pais do estudante assassinado em 2013 durante um assalto no recinto da Queima das Fitas.