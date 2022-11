Mãe detida por abusar sexualmente de filhos de seis e um ano

TRA Hoje às 12:35 Facebook

Uma mulher de 40 anos foi detida pela PJ por suspeita de vários crimes de abuso sexual de crianças, no concelho de Cuba. Os abusos contavam com a participação do companheiro e eram cometidos sobre os próprios filhos do casal: um menino de seis anos e uma menina de apenas um ano de idade.

A investigação permitiu recolher vários elementos indiciadores de práticas sexuais abusivas, que contavam com a intervenção do companheiro e pai das crianças, um homem de 56 anos de idade, em prisão domiciliária por suspeita de crimes de perigo comum.

Segundo um comunicado da PJ, "as agressões sexuais verificavam-se sempre em ambiente totalmente controlado pela ora detida e companheiro, residência de familiares, e sempre em ocasiões em que se encontravam sozinhos". Verificaram-se em períodos distintos e em número ainda não concretamente apurado.

A mulher, de 40 anos, foi ontem detida pela diretoria do Sul da PJ. Está fortemente indiciada da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças agravado. Vai ser apresentada esta quinta-feira às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório Judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

O Inquérito é dirigido pelo Ministério Público, Departamento de Investigação e Ação Penal de Cuba.