Delinquência juvenil tem de ser prevenida logo nas CPCJ, alerta comissão

A comissão criada, este ano, para apresentar propostas para diminuir a delinquência juvenil e a criminalidade violenta concluiu que o fenómeno só poderá ser contido se a prevenção começar, "muitas das vezes", ao nível das comissões de proteção de crianças e jovens (CPCJ).

"Temos de trabalhar para cultivarmos vidas plenas e saudáveis, e isso tem de ser trabalhado a montante da administração interna, porque, quando é necessário intervir do ponto de vista do exercício da autoridade das forças de segurança, já muitos níveis de resposta foram falhando ao longo do percurso dos adolescentes, dos jovens e dos adultos", sublinhou, aos jornalistas, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

O governante, que presidiu à reunião desta segunda-feira da comissão, acrescentou, ainda, que foi já possível constatar que a pandemia de covid-19 afetou a saúde mental dos cidadãos e que tal se faz sentir "na vida social".

As orientações da comissão - na qual participam entidades do governo, das polícias, da juventude e da saúde - vão ser incluídas na Estratégia para a Segurança Urbana, cuja versão para debate público deverá ficar pronta "nas próximas semanas". O trabalho da comissão prossegue entretanto.

Primeira mulher superintendente-chefe

O ministro falava à margem da cerimónia de promoção, em Lisboa, de nove oficiais da PSP, incluindo da primeira mulher a atingir o posto de superintendente chefe: Paula Peneda, comandante do Comando Metropolitano do Porto.

"Hoje é um momento histórico, em que uma mulher ascende à categoria hierárquica elevada da PSP", destacou o diretor nacional da instituição, Magina da Silva, assegurando que "a questão da igualdade de género é uma não questão na PSP". "E esse é o melhor contributo que podemos dar nessa matéria", rematou.

Já José Luís Carneiro recordou "a responsabilidade acrescida com o estado de direito democrático" dos oficiais promovidos, dois a superintendente-chefe, cinco a superintendente e quatro a intendente. Dos 11, só nove puderam estar presentes na cerimónia, que decorreu nas instalações da Direção Nacional da PSP, em Lisboa.

PORMENORES

Mais intensidade

O ministro da Administração Interna insistiu que, face ao último ano pré-pandemia de covid-19 (2019), a criminalidade baixou, mas admitiu que a "intensidade da violência tem tido manifestações que requerem atenção".

Reformas e ingressos

José Luís Carneiro reconheceu que há entre 500 e 600 polícias que "alcançam" este ano "as condições para poderem entrar em processo de aposentação". Cerca de outros 2000 irão, disse, iniciar funções.