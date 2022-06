Marco Orelhas barrica-se em WC e chama a Polícia com receio de vingança de homicídio

A.P./N.M./R.P. Hoje às 11:47, atualizado às 11:55 Facebook

Marco Orelhas, figura destacada da claque dos Super Dragões que é arguido no processo aberto após o homicídio de outro adepto portista, barricou-se numa casa de banho de um bar e chamou a Polícia, este sábado de madrugada, por recear que um grupo de clientes do estabelecimento ali aparecido se quisesse vingar daquela morte.

O caso deu-se por volta das 2 horas da madrugada deste sábado. Marco Orelhas estava num bar da praia de Salgueiros, em Vila Nova de Gaia, quando ali apareceram pelo menos três indivíduos cujas intenções o deixaram desconfiado.

O homem que tem sido apresentado como o número dois dos Super Dragões ter-se-á fechado numa casa de banho do bar, até à chegada da PSP, que acabaria por abandonar o local sem registo de qualquer incidente.

Este episódio está relacionado com os festejos do último título do F. C. Porto, em que um adepto do clube e morador do bairro de Ramalde, Igor Silva, foi espancado e esfaqueado mortalmente. No respetivo inquérito-crime, Marco Orelhas, criado no bairro do Cerco, foi constituído arguido, depois de o filho ter sido detido e ficado em prisão preventiva, por suspeita de ser autor do esfaqueamento que foi causa direta da morte de Igor Silva.

Nos dias seguintes ao homicídio, foram efetuados disparos, a partir de veículos em andamento, no bairro do Cerco, em particular junto à casa da mãe de Marco Orelhas, que já ali não terá residência.

De resto, como noticiada já anteriormente pelo JN, Marco Orelhas vem recebendo ameaças através das redes sociais.