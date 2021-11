Mário Machado detido por posse arma de fogo após busca da PJ

Alexandre Panda e T.R.A. Hoje às 08:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder do movimento Nova Ordem Social (NOS), Mário Machado, foi detido, esta terça-feira, em casa pela Polícia Judiciária. Tinha em sua posse uma arma de fogo.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, Mário Machado foi alvo de uma busca domiciliária esta manhã de terça-feira, não estando inicialmente prevista a sua detenção.

A Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária apenas pretendia realizar uma busca à casa do ativista de extrema-direita no âmbito de uma investigação relacionada com crimes de propagação e incentivo ao ódio na Internet. Porém, durante a diligência terá sido encontrada uma arma de fogo, o que levou à sua detenção em flagrante delito.

O advogado de Mário Machado, José Manuel Castro, confirmou ao JN a detenção seu cliente, sem contudo saber precisar quais os motivos em concreto.

O ativista de extrema-direita e antigo líder da Frente Nacional foi detido em casa, em Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures, cerca das 7 horas.