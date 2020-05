Valentina terá sido asfixiada pelo pai

JN Hoje às 12:24, atualizado às 14:39 Facebook

A Polícia Judiciária informou, ao final da manhã deste domingo, que Valentina foi encontrada sem vida e que foram feitas duas detenções. O JN sabe tratar-se do pai e da madrasta da criança. Autoridades suspeitam que a menina tenha sido asfixiada pelo pai.

Pai e madrasta de Valentina, detidos por suspeita de envolvimento na morte da criança

Em comunicado enviado às redações, a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, adiantou que "foram detidas duas pessoas suspeitas no envolvimento na morte da criança".

Os detidos são o pai e a madrasta da criança, sabe o JN. A PJ vai prestar novos esclarecimentos pelas 16 horas.

"Para o desenvolvimento da investigação foi essencial a estreita articulação com a Guarda Nacional Republicana e com a Proteção Civil Distrital, tendo sido localizado o corpo da vítima já sem vida", pode ler-se na mesma nota.

Valentina, de 9 anos, estava desaparecida desde quinta-feira. As buscas foram feitas pelo Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana na freguesia de Atouguia da Baleia, onde reside a família da menina.

A PJ estava a investigar o caso e, segundo fonte daquela força policial, já em 2018 a criança tinha desaparecido de uma outra casa onde a família residia no concelho, tendo sido depois encontrada pelas forças policiais.

Peças de roupa encontradas nada tinham a ver com a menina

Nas últimas horas, a cada notícia de avistamento, a esperança renascia em Peniche. Um habitante que passeava a cavalo por terrenos baldios da localidade encontrou peças de roupa (de menina e de senhora), mas rapidamente se concluiu nada terem a ver com Valentina.

Na noite de sábado, concluído mais um dia de buscas, a mãe da menor, Sónia Fonseca, publicou nova mensagem de desespero nas redes sociais: "Mais um dia a acabar, mais horas que parecem não ter fim... Meu amor meu anjo minha vida, onde estás tu?", escreveu a mulher, apelando ao poder divino para trazer Valentina de volta aos seus braços.

Cem voluntários responderam ao apelo da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, no concelho de Peniche, para reforçar o dispositivo de buscas, nos terrenos, casas abandonadas, anexos e quintas, não só nas imediações do Bairro do Capitão - onde vive o pai da menina - mas também nas povoações vizinhas.