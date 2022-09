Menores de 13 e 16 anos detidos por roubar dinheiro e capas de telemóveis

AP Hoje às 12:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve um menor de 16 anos e identificou outro de 13 após terem assaltado dois jovens, perto do Bairro do Viso, no Porto, na noite de quarta-feira.

De acordo com a PSP, o assalto aconteceu pelas 22H30, na rua D. João Coutinho, Porto. O menor de 16 anos foi intercetado "na companhia de outro jovem de 13 anos de idade e residente no Porto, na posse da quantia monetária, do relógio e de duas capas de telemóveis, que, momentos antes, através de agressão física haviam subtraído às vítimas, um jovem de 19 anos e outro de 20 anos de idade, residentes na Maia e no Porto".

Os dois suspeitos já estavam referenciados pela PSP por diversos ilícitos criminais. O menor de 16 anos vai ser esta quinta-feira levado a Tribunal para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial e o suspeito de 13 anos, por ser menor, foi entregue aos familiares, após ter sido realizada participação por factos ilícitos de acordo com a Lei Tutelar Educativa.