Milionária britânica assaltada em casa na Quinta do Lago, no Algarve

L.P.C. Hoje às 08:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A casa no Algarve da milionária britânica Carolyn Radford foi assaltada, no início de agosto, por quatro encapuzados, quando a presidente do Mansfield Town se encontrava sozinha a ver televisão. Criminosos levaram bens no valor de cerca de um milhão de euros.

A advogada britânica, que saltou para a ribalta quando se tornou uma das mais jovens mulheres a presidir a um clube de futebol em terras de sua majestade, descreve, num longo post no Instagram, que estava sozinha em casa a ver televisão na cama, já depois das 22 horas, quando quatro encapuzados entraram em casa. "Roubaram uma vida de joias e relógios com valor de mercado um pouco abaixo de um milhão, mas principalmente isto deixou-me totalmente exausta, traumatizada e devastada", contou aos seguidores, para explicar por que razão tem estado pouco ativa nas redes sociais. Os dois filhos de Carolyn não estavam em casa, na Quinta do Lago.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Carolyn Radford (@carolyn_radford)

PUB

Sem se adiantar muito em pormenores sobre o caso, que ainda se encontra em investigação e nas mãos da Polícia Judiciária, a britânica pede ajuda de qualquer pessoa que saiba algo sobre o roubo. "Mais do que a perda de bens pessoais, a nossa sensação de segurança foi totalmente violada", escreve para concluir depois que é "uma rapariga forte" capaz de recuperar desta situação.

Carolyn e o marido John, dono do Mansfield e fundador de uma empresa de seguros, mudaram-se para o Algarve há cerca de dois anos para equilibrar a vida profissional com a pessoal, em busca de paz. O casal nunca escondeu as suas posses, tendo mesmo participado em sessões fotográficas para revistas em que exibiam a luxuosa casa no Algarve e algum dos bens que possuem, como um carro Rolls Royce e um Bentley.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Carolyn Radford (@carolyn_radford)

Esta não é a primeira vez que o casal é alvo de criminosos, até em Portugal. Há ano e meio, um ladrão arrancou-lhe o anel de noivado do dedo, durante uma ida à escola dos filhos. Há três anos, a casa do casal no Reino Unido foi também alvo de um gangue especializado em atacar as habitações de empresários, futebolistas e celebridades. Os autores deste assalto foram apanhados e condenados, mas o material roubado nunca foi recuperado.

Para evitar outras suspeitas, Radford sublinhas que nunca foi feita qualquer participação a seguradoras sobre os bens levados.