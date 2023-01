Militar agredido com grande violência ao socorrer colega

R.B.M. e T.R.A. Hoje às 14:56 Facebook

Um militar da GNR foi violentamente agredido junto de um bar na cidade de Tomar. Teria ido auxiliar uma colega que estava a ser agredida e importunada, quando foi alvo das agressões. Ambos estavam fora de serviço.

O caso ocorreu na madrugada de sábado. As primeiras informações indicam que o militar, que prestará serviço no posto de Alcanena, soube que uma colega, fora de serviço, tinha sido reconhecida num bar e estava a ser importunada. Inclusive, os dois suspeitos até já lhe teriam apertado o pescoço.

O militar foi em seu socorro e, no exterior do estabelecimento de diversão noturna, foi violentamente agredido e atacado com um objeto cortante, ao que tudo indica, um copo partido. O militar sofreu vários cortes na face e no corpo que obrigaram à sua hospitalização e a diversas suturas.

Até ao momento, ainda não há registo de detenções, mas os suspeitos estarão identificados, pois já tinham sido referenciados por outros ilícitos criminais.