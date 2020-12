Dois militares da GNR baleados no Seixal

Rogério Matos Hoje às 18:50, atualizado às 19:37 Facebook

Uma troca de tiros, esta terça-feira à tarde, em Fernão Ferro, no concelho do Seixal, provocou ferimentos em dois militares da GNR e dois civis.

Ao que o JN apurou, os militares pertencem ao Núcleo de Investigação Criminal de Almeirim, Santarém, e estariam numa operação de vigilância a um grupo suspeito quando foram baleados. Um dos elementos da Guarda foi baleado no abdómen, encontrando-se em estado grave, e outro sofreu ferimentos numa perna.

Além dos militares, a troca de tiros também provocou ferimentos graves num homem, suspeito de ter começado o incidente, e numa mulher, que ficou com ferimentos ligeiros.

O incidente aconteceu junto a um estabelecimento comercial, tendo o alerta aos bombeiros sido dado às 18.22 horas. No local, estão oito patrulhas da GN e os Bombeiros do Seixal com 34 elementos.