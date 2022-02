Ministério dos Negócios Estrangeiros alvo de ataque informático

JN Hoje às 20:00 Facebook

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) sofreu, esta quarta-feira, um ataque informático, avança a revista Sábado.

O ciberataque poderá ter comprometido informação classificada do Estado Português. A interrupção do serviço de email do ministério foi a consequência mais visível do ataque informático.

A intrusão na rede informática do ministério liderado por Augusto Santos Silva foi detetada pelo Serviço de Informações de Segurança (SIS) e está a ser investigada pela Polícia Judiciária. Pretende-se, agora, averiguar se a Rede Informática do Governo foi comprometida.

Em declarações à Sábado, o gabinete de Santos Silva referiu apenas que "não faz comentários públicos sobre cibersegurança", defendendo que "o reforço da segurança das redes" do MNE "nas suas diferentes valências é uma necessidade identificada e imperiosa."

De referir que esta não foi a primeira vez que a rede informática do ministério foi alvo de um ataque informático. Segundo uma fonte dos serviços de segurança do Estado, "todos os ministérios dos Negócios Estrangeiros europeus estão permanentemente a ser atacados". "Não é um exclusivo português: ninguém está imune".

Nas últimas semanas, várias instituições portuguesas foram alvo de ciberataques, nomeadamente os grupos de comunicação social Impresa e Cofina, a operadora de telecomunicações Vodafone e os laboratórios Germano de Sousa.