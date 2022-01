Ministério Público reabre processo e investiga Eduardo Cabrita por homicídio negligente

Rita Salcedas Hoje às 20:26 Facebook

O Ministério Público (MP) determinou a reabertura do inquérito no caso do acidente mortal da A6, que envolveu o antigo ministro da Administração Interna, para investigar a conduta de Eduardo Cabrita por eventual homicídio negligente por omissão.

O MP quer agora apurar a responsabilidade criminal do antigo governante e do seu motorista, Nuno Dias, que seguiam na viatura oficial que atropelou e matou um trabalhador na A6, a mais de 160 km/h, em junho passado.

A decisão é baseada num requerimento da Associação dos Cidadãos Auto-Mobilizados (ACA-M), que, por ser assistente no processo, fez uma reclamação à hierarquia do Ministério Público pelo facto de a acusação ser omissa em relação à conduta de Eduardo Cabrita, visando apenas o motorista.

"Na sequência desse pedido de intervenção hierárquica, foi determinada a reabertura da investigação, tendo em vista apreciar a eventual responsabilidade na ocorrência de outras pessoas, para além do condutor já acusado", pode ler-se em nota divulgada esta quinta-feira pelo DIAP de Évora.

No documento da ACA-M, ao qual o JN teve acesso, o advogado Paulo Graça considera que o ex-ministro da Administração Interna tinha "poder legal" para "dar ordens e instruções" ao motorista e alega que os autos do processo têm matéria suficiente para acusá-lo criminalmente "pela prática, em autoria paralela e por omissão, do crime de homicídio por negligência". Contactado esta quinta-feira pelo JN, Paulo Graça disse ainda não ter sido notificado da decisão, que "a associação acolhe com muita satisfação".

Na sequência do caso, Eduardo Cabrita, cuja postura ao longo do processo mereceu críticas de vários quadrantes, apresentou a demissão no início de dezembro, para não permitir mais "aproveitamento político" da situação, a dois meses de eleições legislativas.