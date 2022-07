Morre esfaqueado em confronto entre "grupos rivais" em Lisboa

Inês Banha e Roberto Bessa Moreira Hoje às 01:13 Facebook

Um outro homem ficou ferido após ter sido golpeado. Polícia Judiciária está a investigar.

Um homem morreu após ter sido esfaqueado, no sábado à noite, durante um confronto entre "grupos rivais" no Parque Urbano do Reguengo, na freguesia de Santa Clara, em Lisboa. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com fonte oficial da PSP, que inicialmente tomou conta da ocorrência, a altercação ocorreu pelas 21 horas de sábado e causou ainda outro ferido, também por arma branca.

Os dois homens, cujas idades não foram divulgadas, foram transferidos para hospitais distintos da Grande Lisboa. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Por se tratar de um homicídio, a investigação transitou para a PJ. Até ao início da noite de domingo, não era conhecida a detenção de qualquer suspeito. As diligências prosseguem.

Violência preocupa

Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna de 2021, há, só na Área Metropolitana de Lisboa, 255 adolescentes e jovens identificados pelas autoridades como membros de grupos que, com as rivalidades entre bairros como pano de fundo e as redes sociais como combustível, têm estado ligado a atos violentos.

O fenómeno, igualmente presente no Grande Porto, levou à criação de uma comissão para estudar e apresentar propostas para reduzir a delinquência juvenil e a criminalidade violenta.

O organismo, que poderá fazer recomendações a qualquer momento, é presidido pela secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, e conta com a participação de vários ministérios, das forças de segurança e de instituições das áreas da juventude e da saúde, incluindo mental.