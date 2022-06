Morte de menina em Setúbal deve-se a dívida de 400 euros

A mãe de Jéssica, menina que morreu em Setúbal vítima de homicídio, devia 400 euros aos suspeitos do crime. Terá sido para forçar a mãe da vítima a pagar esta dívida que os suspeitos, a cuidadora da menina, a sua filha e o genro espancaram a menina e entregaram-na moribunda à mãe, Inês.

A menina acabou por não resistir aos ferimentos e falecer em casa em Setúbal, na segunda-feira, para onde foi levada pela mãe depois de seis dias em cativeiro na casa dos suspeitos.

As dívidas de Inês para com os suspeitos não eram recentes. Há uns meses, o seu companheiro, Paulo Amâncio, conforme disse ao JN, saldou uma dívida que Inês tinha com a família dos suspeitos. Avisou mesmo Inês que não permitiria que voltasse a lidar com esta família e lhes pedisse dinheiro. Se o fizesse acabava a relação.

Inês voltou a contrair nova dívida e nada disse ao companheiro. Quis saldar a dívida sozinha e na semana passada, terça-feira dia 14, entregou a menina à família da cuidadora enquanto tentava angariar o dinheiro que faltava.

Inês disse ao companheiro e à sua família que a menina ia frequentar uma colónia de férias até dia 7 de julho, mas a verdade é que a menina estava em cativeiro na casa da suspeita. Esta segunda-feira de manhã foi buscar Jéssica à casa da suspeita e encontrou-a moribunda.

Inês levou a menina para casa, contou ao companheiro que a menina tinha caído na colónia de férias e que estava sonolenta porque o psicólogo da colónia lhe receitou Atarax. Não quis levar a menina para o hospital porque tinha receio que fosse descoberto o paradeiro da menina. A caminho de casa, passou pelas instalações da PJ de Setúbal e pela GNR, sem ter solicitado auxílio.

A mentira foi desvendada mais tarde, quando Jéssica morreu e Inês contou aos inspetores da PJ de Setúbal onde a menina esteve, não numa colónia de férias, mas numa casa sem condições e submetida a agressões constantes.

PUB

Esta quarta-feira, a PJ de Setúbal partiu para a detenção da cuidadora de Jéssica, da sua filha e companheiro. Estão indiciados por homicídio qualificado, rapto e extorsão.

Os inspetores da PJ de Setúbal assistiram aos exames feitos ao corpo de Jéssica na morgue de Setúbal e ainda encontraram evidências de abusos sexuais. A investigação vai agora determinar em que circunstâncias foram cometidas as agressões sexuais, tendo em conta que nenhum dos suspeitos confessou a sua prática.