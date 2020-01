Motorista atacado em "retaliação" pela agressão a Cláudia Simões

JN Hoje às 22:35, atualizado às 22:45 Facebook

Foi agredido em Massamá um motorista da Vimeca, a mesma empresa a que pertence o condutor que, no domingo passado, chamou a Polícia para denunciar a passageira Cláudia Simões, que alega ter sido depois espancada pelo agente da PSP que a deteve.

Ao que o JN apurou, o homem foi agredido ao início da noite desta sexta-feira quando terminava o serviço, na Avenida 25 de Abril, em Massamá. A PSP enviou para o local um contingente para garantir a segurança pública.

As primeiras informações davam conta de que a vítima das agressões seria o motorista que denunciou Cláudia Simões à Polícia, por a filha viajar sem bilhete. No entanto, a agressão foi afinal a um outro motorista da mesma empresa. A vítima disse à PSP que o ataque foi uma "retaliação" pelo caso que envolveu a portuguesa, nascida em Angola, na Amadora.

Cláudia alegou ter sido agredida por um agente da PSP, na rua e num carro-patrulha, no fim de uma viagem de autocarro em que seguia com a filha menor, que se teria esquecido do passe, segundo a sua versão dos factos. O agente foi alertado para a situação pelo motorista.

A PSP alega que a mulher foi detida por ter demonstrado uma atitude agressiva. Cláudia foi entretanto indiciada do crime de resistência e coação sobre agente da autoridade, enquanto o agente envolvido não foi constituído arguido.

Tendo em conta as diferentes versões sobre as circunstâncias da ocorrência, o caso continua sob investigação. De acordo com a Direção Nacional da PSP, a investigação inclui o interrogatório de todas as pessoas envolvidas, assim como a avaliação da "extensão dos ferimentos" da mulher detida e do polícia, ambos assistidos no Hospital Fernando da Fonseca, na Amadora.