Motorista de táxi agrediu policia a soco no aeroporto

Um agente da PSP foi violentamente agredido, na tarde desta segunda-feira, por um motorista de táxi, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

A agressão ocorreu pelas 14.15 horas junto ao parque de estacionamento nº 6, quando o agente detetou um taxista a sair de parque cometendo uma infração, tendo-o abordado.

Foi surpreendido com a reação violenta do motorista, que lhe deu dois murros na cara, provocando-lhe ferimentos na zona do nariz, a que recebeu tratamento no Hospital de Santa Maria.

O taxista fugiu, estando a ser procurado pela PSP.