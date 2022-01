Ex-vereadora de Rui Rio acusada de difamar Moreira

Ministério Público acredita que Matilde Alves fez, no Facebook, afirmações ofensivas à imagem, credibilidade e prestígio do autarca do Porto. Tema Selminho é um dos casos.

A ex-vereadora da Câmara do Porto Matilde Alves foi acusada pelo Ministério Público (MP) de um crime de difamação agravada contra o atual presidente da Autarquia, Rui Moreira, que se constituiu assistente no caso. Em causa estão afirmações publicadas na página pessoal do Facebook de Matilde Alves, onde a antiga vereadora aborda o caso Selminho e a concessão do estacionamento público nas ruas do Porto à empresa Empark.

O MP considera que a arguida, tida como próxima de Rui Rio, fez afirmações ofensivas da imagem, credibilidade e prestígio de Rui Moreira, na sua qualidade de presidente da Câmara. Cobarde, desprezível, mentiroso, mesquinho e ressabiado são algumas das expressões que, segundo o PM, ultrapassam a linha vermelha da luta política e podem ser sancionadas pelo Código Penal.