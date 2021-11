Mulher de Rendeiro diz que ex-banqueiro está na África do Sul

JN Hoje às 13:09, atualizado às 13:12 Facebook

Maria de Jesus Rendeiro, mulher de João Rendeiro, terá revelado que o ex-banqueiro do BPP está na África do Sul, avançou a RTP.

A revelação do paradeiro do marido, que está fugido à justiça, terá sido feita por Maria de Jesus Rendeiro no interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa, na quinta-feira, e esta colaboração com a Justiça terá assim contribuído para não ficar em prisão preventiva, segundo avança a RTP, que remete mais pormenores sobre o caso para o programa "Sexta às 9", esta sexta-feira à noite.

A mulher de João Rendeiro ficou sujeita à medida de coação de prisão domiciliária com vigilância eletrónica. É suspeita dos crimes de descaminho, desobediência, branqueamento de capitais e de crimes de falsificação de documentos.

Maria de Jesus Rendeiro foi detida, na quarta-feira, no âmbito da "Operação D'Arte Asas" dirigida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e executada pela Polícia Judiciária (PJ).

A mulher de João Rendeiro era fiel depositária dos quadros arrestados ao ex-banqueiro, considerando o tribunal que esta sabia das falsificações e do desvio das obras.

O antigo presidente do Banco Privado Português (BPP), condenado no final de setembro a três anos e seis meses de prisão efetiva num processo por burla qualificada, está em parte incerta após ter fugido à justiça para evitar ser detido.