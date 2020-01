Mulher detida com 3,51g/l de álcool após acidente em Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:00 Facebook

Uma mulher de 35 anos foi detida em Darque, Viana do Castelo, com uma taxa de 3,51 g/l de álcool no sangue, após ter provocado um acidente.

De acordo com o Segundo Comandante da PSP de Viana, Raul Curva, a situação ocorreu no sábado passado, cerca das 16 horas. A condutora embateu na traseira de uma viatura quando circulava na Rua da Estação de Darque.

Ao ser submetida ao teste do balão acusou excesso de álcool (seis vezes mais do que o permitido por lei) e foi detida, tendo sido presente esta segunda-feira a Tribunal. Desconhecem-se ainda as medidas de coação.

Do acidente resultaram apenas danos materiais. A mulher é natural de Vila Fria, Viana do Castelo.