Mulher mata companheiro à facada em Matosinhos

Uma mulher de 52 anos matou à facada o companheiro de 38 anos, domingo à noite, em Matosinhos.

O crime ocorreu cerca das 22.30 horas, na Rua das Austrálias, em Matosinhos. Segundo relataram vizinhos ao JN, o casal era conhecido na zona pelas constantes discussões e a noite deste domingo não foi exceção. Depois de terem sido vistos de tarde a passear com uma criança, filha da mulher, à noite voltaram-se a ouvir os sons da disputa entre o casal. Haverá registo de problemas de alcoolismo.

Uma testemunha conta ao JN que a mulher terá acertado com um vaso na cabeça da vítima e de seguida, com o homem no chão, o esfaqueou na cabeça. Terá ainda tentado lavar o cadáver, mas não conseguiu e saiu para a rua, onde terá gritado que tinha matado o marido.

Foi a própria agressora quem chamou os bombeiros. A mulher não esperou no local pelas autoridades, mas já foi detida.