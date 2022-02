"Não estou em condições de prestar declarações", diz Salgado em tribunal

O ex-banqueiro Ricardo Salgado compareceu, esta terça-feira, pela primeira vez no julgamento em que responde por três crimes de abuso de confiança, pelo alegado desvio, em 2011, de 10,7 milhões de euros do Grupo Espírito Santo (GES) para a sua esfera pessoal.

"Meritíssimo, eu não estou em condições de prestar declarações", disse, após ser identificado, o ex-presidente do Banco Espírito Santo, de 77 anos, justificando tal com o facto de lhe ter sido "atribuída doença de Alzheimer".

A sessão prossegue com as alegações finais do Ministério Público e da defesa de Ricardo Salgado, a última fase antes de ser conhecida a sentença, em data ainda a agendar.