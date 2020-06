"No Name Boys" detidos deixavam vítimas "inanimadas" e tinham manuscrito sobre jornalistas

Inês Banha e Rita Salcedas Hoje às 12:35, atualizado às 12:37 Facebook

Os sete elementos da claque "No Name Boys", ligada ao Benfica, detidos esta quinta-feira tinham "manuscritos" com dados de identificação de jornalistas, dirigentes de clubes e comentadores de televisão.

Na sequência de uma operação que decorreu em Lisboa, Amadora, Loures e Vila Franca de Xira, esta quinta-feira, a PSP deteve sete elementos dos "No Name Boys", no âmbito de uma investigação de um ano sobre vários crimes, entre os quais roubos, ofensas à integridade física qualificadas, danos e homicídio na forma tentada.

Os factos ocorreram entre maio do ano passado e maio deste ano sendo que, recentemente, foram tornando-se "cada vez mais violentos", informou o comissário Bruno Pereira, do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, em conferência de imprensa. Dos detidos, seis, com idades entre os 22 e 33 anos, são suspeitos de agressões a agentes da autoridade e adeptos - incluindo o esfaqueamento de um adepto sportinguista em maio -, bem como danos contra estabelecimentos de adeptos de outros clubes. O sétimo detido foi apanhado em flagrante delito por posse ilegal de arma.

As ações do grupo eram "planeadas" e os suspeitos conheciam as moradas e viaturas das vítimas, algumas das quais eram roubadas e até deixadas "inanimadas". Terão sido encontrados, durante as buscas, "manuscritos com elementos de identificação e informações relacionadas com jornalistas, pessoas com cargos de direção em clubes e comentadores de televisão". No total, os indivíduos fizeram "mais de duas dezenas de vítimas", acrescentou o responsável.

"Está por apurar" se os suspeitos têm ligação ao ataque ao autocarro das águias.

De acordo com o comissário Bruno Pereira, pelo menos alguns dos elementos da claque não oficial do Benfica têm antecedentes, nomeadamente histórico de agressões fora da área metropolitana de Lisboa (quando se deslocavam para jogos fora de Lisboa). Serão todos apresentados na sexta-feira ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, para aplicação das medidas de coação.