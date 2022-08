Novo comandante da GNR de Viana promete "maior proximidade às pessoas"

Mais policiamento de proximidade, investigação criminal, segurança rodoviária com fiscalização seletiva nas estradas, valorização da vertente ambiental são as principais linhas de atuação anunciadas pelo novo comandante do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, coronel António Maciel da Silva, que tomou posse esta terça-feira de manhã.

Na cerimónia, em que sucedeu ao comandante Carlos Alberto Felizardo, aquele responsável afirmou ainda que pretende "racionalizar e otimizar os recursos, sem nunca descurar a necessidade de proporcionar melhores condições de trabalho aos militares". A colaboração interinstitucional, nomeadamente com as forças de segurança de Espanha, dada a proximidade da fronteira, foi outro dos vetores assinalados.

"Sem prejuízo de todas as outras áreas de atuação, pretendo orientar a minha ação de comando pelos seguintes vetores: reforçar a proatividade, proximidade e visibilidade, valorizando a importância do patrulheiro e da sua presença junto da comunidade", declarou o comandante Maciel da Silva no seu discurso de posse, adiantando que pretende, dessa forma, "contribuir para o sentimento de segurança dos cidadãos". Além disso, referiu que a sua ação seguirá a estratégia nacional da GNR (2020-2025), "centrada nas pessoas, numa dupla vertente, tanto nas que integram os seus quadros como naquelas que servimos, atuando de forma a atingirmos níveis de segurança, proteção e apoio reforçados".

À margem da cerimónia, o comandante Maciel da Silva destacou que "os problemas [da região] são os transversais" a todo o território nacional, mas referiu que, naquele território, os níveis de criminalidade não são preocupantes, embora "isso não possa ser visto desta perspetiva". "Basta termos um crime que estamos mal", resumiu.

O coronel António Maciel da Silva, de 51 anos, é natural de Barcelos e comandou anteriormente os destacamentos fiscais de Setúbal e Caminha, da antiga Brigada Fiscal, o destacamento de ação fiscal do Porto e o destacamento territorial da GNR de Mafra. Ingressou no quadro permanente da GNR em 1993, tendo desempenhado diversas funções ao longo da sua carreira profissional.

O comando territorial da GNR de Viana do Castelo tem a seu cargo uma área de policiamento com um total de 2178 km2 e cerca de 203 mil habitantes. Integra destacamentos de Intervenção, de Trânsito e três Territoriais: Arcos de Valdevez, Valença e Viana do Castelo.